Marvel показал тизеры новых «Мстителей» и «Капитана Марвел»

Киностудия Marvel опубликовала тизеры фильмов «Мстители: Финал» и «Капитан Марвел». На Youtube появились короткие ролики, намекающие на сюжет любимых кинолент. Об этом сообщает телеканал «360».

Конечно, прямых указаний на развитие сюжета четвертых «Мстителей» в видео нет, но можно догадаться, что действие будет разворачиваться на улицах Нью-Йорка, который в числе прочих городов пострадал от атаки Таноса. В тизере появились герои из прошлых кинолент: Тони Старк, Небула, Брюс Беннер, Наташа Романофф и Джеймс Роудс.

— Многие могут простить зло, но не Мстители, — уверяет голос за кадром.

Сюжет «Капитана Марвел» более детально раскрывается в коротком трейлере. Главным героем кинокартины станет Кэрол Дэнверс, пилот ВВС США. Во время одного из своих вылетов девушка столкнется с инопланетянами, которые наделят ее суперспособностями.

Долгожданные фильмы выйдут в прокат уже этой весной. Премьера «Капитана Марвел» в России состоится 7 марта, а насладиться новой частью «Мстителей» можно будет, начиная с 25 апреля.

Ранее Пятый канал сообщал, что вышел тизер новой части фильма «Охотники за привидениями».