Посетительница стриптиз-бара в Лондоне заявила, что ослепла после шоу

, 9:15 137

Женщина собирается отсудить у артистов 150 тысяч фунтов — около 12 миллионов рублей.

Фото: www.globallookpress.com

Жительница Южной Африки подала в суд на труппу стриптизеров из тематического бара в Лондоне. Женщина утверждает, что якобы после посещения заведения в 2014 году у нее возникли серьезные проблемы со зрением, поскольку артисты не соблюдали технику безопасности. Об этом пишет The Sun.

По информации таблоида, в злополучный вечер 58-летняя женщина пришла в бар на шоу и разместилась в первом ряду. Через какое-то время один из танцоров сорвал с себя брюки и задел ими лицо посетительницы. Именно после этого, по словам жительницы Южной Африки, она ослепла на левый глаз и временно ослепла на правый.

Теперь пострадавшая требует от заведения возмещения затрат на лечение — 150 тысяч фунтов стерлингов (около 12 миллионов рублей — прим. ред.). Администрация стриптиз-клуба свою вину отрицает.

Ранее Пятый канал сообщал, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрыть все «неприличные» заведения в Петербурге.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

10:40
Международные спортивные игры «Дети Азии» стартовали на Сахалине
10:15
Крестный отец принца Гарри породнится с Меган Маркл
9:58
Москва вряд ли согласится на ввоз радиоактивных материалов из КНДР в РФ
9:42
Умер енот-прототип героя фильма «Стражи галактики»
9:29
Польша собирается пригласить Путина на годовщину Второй мировой войны
9:15
Посетительница стриптиз-бара в Лондоне заявила, что ослепла после шоу
8:57
Видео: Сердар Азмун прибыл в расположение ФК «Зенит»
8:50
Видео: Краткое содержание финальной части «Мстителей» опубликовано в сети
8:42
Работники Минздрава Украины заразились корью
8:29
Малыш Меган Маркл может стать самым «крупным» в королевском роду
8:21
Мальчик с редким заболеванием в 13 лет стал выглядеть, как «дедушка-оборотень»
8:17
Бывший советник Трампа сравнил себя с Ким Кардашьян
8:06
Губки «уточкой»: Собчак опубликовала странное фото в Instagram
7:55
Российские космонавты высадятся на Луну в 2031 году
7:46
Не надо стесняться: обнаженный Иван Дорн искупался в йогурте ради рекламы
7:36
«Это трэш» — Ольга Серябкина высказалась о конфликте с Еленой Темниковой
7:30
Адмирал ВМС США призвал «наступать» на Россию
7:24
Синоптики: Наступило самое теплое десятилетие за последние 150 лет
7:11
Звезда «Такси» Сами Насери вновь приехал в Россию — видео
7:00
Дуэль Пушкина и Дантеса на Черной речке — как это было

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера «Неспроста. Астрология» на Пятом

В воскресенье, 10 февраля, звезды сойдутся на Пятом канале в новом познавательном проекте о приметах и предсказаниях.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как заставить подсознание работать на себя

10 февраля в 13:05 Пятый канал собирается погрузить своих зрителей в мир неведомый и странный. Но вам там понравится, ведь там учат становиться счастливыми.

5-tv.ru

Реклама