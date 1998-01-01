Посетительница стриптиз-бара в Лондоне заявила, что ослепла после шоу

Жительница Южной Африки подала в суд на труппу стриптизеров из тематического бара в Лондоне. Женщина утверждает, что якобы после посещения заведения в 2014 году у нее возникли серьезные проблемы со зрением, поскольку артисты не соблюдали технику безопасности. Об этом пишет The Sun.

По информации таблоида, в злополучный вечер 58-летняя женщина пришла в бар на шоу и разместилась в первом ряду. Через какое-то время один из танцоров сорвал с себя брюки и задел ими лицо посетительницы. Именно после этого, по словам жительницы Южной Африки, она ослепла на левый глаз и временно ослепла на правый.

Теперь пострадавшая требует от заведения возмещения затрат на лечение — 150 тысяч фунтов стерлингов (около 12 миллионов рублей — прим. ред.). Администрация стриптиз-клуба свою вину отрицает.

Ранее Пятый канал сообщал, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрыть все «неприличные» заведения в Петербурге.