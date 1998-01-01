Жителям ЕС невыгодно размещение ракет средней и меньшей дальности США в Европе

Накануне профессионального праздника дипломатических работников, отмечаемого в России 10 февраля, постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов дал большое интервью Пятому каналу. Один из вопросов, который был затронут в беседе с дипломатом, касался последствий для Европы решения США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) .

По мнению Чижова, несмотря на то, что в США неоднократно заявляли о том, что не станут размещать ракеты такого класса на территории европейских государств, жителям Европы есть о чем задуматься.

— Я думаю в целом европейцы, в данном случае я говорю не за Евросоюз, а в целом о жителях Европы, они, конечно, обеспокоены самим фактом того, что ДРСМД может быть ликвидирован. Кстати надежда, что этого в итоге не произойдет присутствует. Наше заявление о готовности продолжать диалог даже в нынешних условиях взаимной приостановки действия договора, эту надежду поддерживает. И самое главное, и тут я сошлюсь на недавнее высказывание Владимира Путина, о том, что Россия будет рассматривать вопрос о размещении соответствующих средств, только в случае если США разместят их в Европе. Я думаю, что из этого для европейцев вытекает вполне насущная задача — не допустить такого развития событий, — подчеркнул дипломат.

Россия вслед за США 2 февраля объявила о приостановке своего участия в ДРСМД. Решение Москвы стало зеркальным ответом на поведение американских партнеров.

Полное интервью с Владимиром Чижовым смотрите в программе «Известия. Главное» в субботу в полночь.

Ранее Пятый канал сообщал, что Минобороны РФ призвало США уничтожить не соответствующее ДРСМД вооружение.