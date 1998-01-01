Киев уверен, что Россия подпишет газовый договор с Украиной

Россия будет вынуждена подписать с Украиной новое газовое соглашение, чтобы продолжить поставлять газ в Европу до запуска «Северного потока—2». Об этом заявила замминистра энергетики и угольной промышленности Незалежной Наталья Бойко.

По ее мнению, до 1 января 2020 года Москва не успеет закончить строительство магистрального газопровода.

— До 1 января 2020-го россияне все равно не успевают построить свой знаменитый и очень дорогой «Северный поток—2». Им все равно придется каким-то образом транспортировать свой газ в Европу , — цитирует Бойко ФАН.

Также замминистра отметила, что в данных обстоятельствах позиция России становится «все хуже и хуже».

Ранее Пятый канал сообщал, что Москва, Киев и Еврокомиссия не смогли прийти к общему решению, обсуждая газовый вопрос 21 января в Брюсселе. Украинскую сторону не устроило предложение России об урегулировании судебных споров между «Нафтогазом» и «Газпромом».