Киев уверен, что Россия подпишет газовый договор с Украиной

Россия будет вынуждена подписать с Украиной новое газовое соглашение, чтобы продолжить поставлять газ в Европу до запуска «Северного потока—2». Об этом заявила замминистра энергетики и угольной промышленности Незалежной Наталья Бойко.
По ее мнению, до 1 января 2020 года Москва не успеет закончить строительство магистрального газопровода.
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Также замминистра отметила, что в данных обстоятельствах позиция России становится «все хуже и хуже».
Ранее Пятый канал сообщал, что Москва, Киев и Еврокомиссия не смогли прийти к общему решению, обсуждая газовый вопрос 21 января в Брюсселе. Украинскую сторону не устроило предложение России об урегулировании судебных споров между «Нафтогазом» и «Газпромом».