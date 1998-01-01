«Летающий радар» А-100 совершил первый полет в ходе испытаний

, 19:13 Видео 1 204

Ожидается, что новейший самолет будет передан российским войскам в 2020-21 годах.

Фото, видео: Twitter @а100, youtube @RT на русском

«Летающий радар» А-100 совершил первый полет в ходе предварительных летных испытаний. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России, новейший многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения полностью отвечает характеристикам, заложенным в тактико-техническом задании, а его возможности значительно превосходят отечественные и зарубежные аналоги, в том числе американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.

Российский А-100 оснащен цифровым навигационным комплексом и цифровой системой управления со «стеклянной» кабиной пилотов», а также новым двухдиапазонным локатором с фазированной антенной решеткой.

По данным агентства, первые «летающие радары» могут поступить в российские войска в 2020-21 годах. Сообщается также, что А-100 создают на базе Ил-76МД-90А несколько предприятий во главе с концерном «Вега», входящем в госкорпорацию Ростех. РЛС нового самолета способна сопровождать до 300 целей на расстоянии 650 километров и управлять 30 истребителями. Летательный аппарат может находиться в воздухе до шести часов на расстоянии тысячи километров от базы. Пробный полет состоялся в ноябре 2017 года в Таганроге.

Ранее Пятый канал рассказывал о сверхзвуковом российском беспилотнике, который еще не создан, но уже вызвал тревогу у американских военных экспертов.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

19:48
В Киеве совершена попытка штурма управления полиции
19:29
Пластика или возраст? Поклонники спорят о внешности Алсу
19:13
«Летающий радар» А-100 совершил первый полет в ходе испытаний
18:45
Сергей Шнуров раскрыл происхождение самого популярного матерного слова
18:22
Что ждет представителей всех знаков зодиака 14 февраля — прогноз астролога
18:08
Жителям ЕС невыгодно размещение ракет средней и меньшей дальности США в Европе
17:58
Санкт-Петербург возглавил рейтинг самых романтичных городов России
17:45
Видео: В Париже во время акции «желтых жилетов» мужчине оторвало кисть руки
17:22
Медведи наступают! На Новой Земле из-за обнаглевших хищников объявлен режим ЧС
16:50
«Жесть!»: Сергей Зверев в шоке от ток-шоу с участием Анастасии Волочковой
16:32
Скормить своего бывшего голодному сурикату предлагают в зоопарке США
16:19
МИД РФ назвал условия для продолжения транзита газа через Украину
15:59
Госслужащие Петербурга вышли на субботник — видео
15:43
Мемориальную доску в память о Данииле Гранине открыли в Петербурге
15:15
Организатор «Лидеров России» подготовит конкурс для управленцев Петербурга
14:59
«Держи меня за руку»: В сети появилось фото третьего ребенка Хабенского
14:46
«Черепахи атакуют»: В сети высмеяли призыв адмирала США «ударить первыми»
14:17
Флешмоб в честь перехода на цифровое вещание прошел в Чечне — видео
13:56
Швеция заявила о создании «убийцы» российских истребителей Су
13:25
Дело не только в генетике: Пять факторов, которые помогают людям не стареть

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера «Неспроста. Астрология» на Пятом

В воскресенье, 10 февраля, звезды сойдутся на Пятом канале в новом познавательном проекте о приметах и предсказаниях.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как заставить подсознание работать на себя

10 февраля в 13:05 Пятый канал собирается погрузить своих зрителей в мир неведомый и странный. Но вам там понравится, ведь там учат становиться счастливыми.

5-tv.ru

Реклама