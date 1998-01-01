«Летающий радар» А-100 совершил первый полет в ходе испытаний

«Летающий радар» А-100 совершил первый полет в ходе предварительных летных испытаний. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России, новейший многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения полностью отвечает характеристикам, заложенным в тактико-техническом задании, а его возможности значительно превосходят отечественные и зарубежные аналоги, в том числе американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.

Российский А-100 оснащен цифровым навигационным комплексом и цифровой системой управления со «стеклянной» кабиной пилотов», а также новым двухдиапазонным локатором с фазированной антенной решеткой.

По данным агентства, первые «летающие радары» могут поступить в российские войска в 2020-21 годах. Сообщается также, что А-100 создают на базе Ил-76МД-90А несколько предприятий во главе с концерном «Вега», входящем в госкорпорацию Ростех. РЛС нового самолета способна сопровождать до 300 целей на расстоянии 650 километров и управлять 30 истребителями. Летательный аппарат может находиться в воздухе до шести часов на расстоянии тысячи километров от базы. Пробный полет состоялся в ноябре 2017 года в Таганроге.

Ранее Пятый канал рассказывал о сверхзвуковом российском беспилотнике, который еще не создан, но уже вызвал тревогу у американских военных экспертов.