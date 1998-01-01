В Киеве совершена попытка штурма управления полиции

, 19:48 Видео 36

Правоохранители задержали около 40 человек, пытавшихся ворваться в здание.

Фото: Twitter @policekyiv

В Киеве задержали около 40 человек, которые предприняли попытку захватить столичное управления полиции.

— Неизвестные пытались повредить входные двери, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими, — сообщает RT, со ссылкой Facebook полиции Киева.

В результате происшествия пострадали трое полицейских, они госпитализированы. У хулиганов были изъяты одна единица огнестрельного оружия и ножи.

Правоохранители отметили, что по данному факту начато три уголовных производства.

Ранее Пятый канал публиковал видео последствий драки с перестрелкой в Ростове-на-Дону.

В Киеве совершена попытка штурма управления полиции

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Twitter @policekyiv

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Twitter @policekyiv

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Twitter @policekyiv

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Twitter @policekyiv

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