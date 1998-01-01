Что дарить второй половинке на 14 февраля — совет психолога

, 8:23 Мнение экспертов 53

Психолог Оксана Защиринская рассказала Пятому каналу о том, какой подарок не только понравится второй половинке, но и укрепит ваши отношения.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

В День святого Валентина влюбленные пары обычно обмениваются подарками. Зачастую выбор романтического презента заставляет серьезно поломать голову — ведь нужно не только порадовать любимого человека, но и создать романтическую атмосферу. Специально для Пятого канала психолог Оксана Защиринская привела пример наиболее оптимального подарка объекту симпатии.

В качестве презента на День всех влюбленных психолог советует преподнести своей второй половине, так называемый «эмоциональный подарок», — нечто, что вызовет у обоих партнеров сильные положительные эмоции.

— Это может быть поход в театр, на концерт, в клуб. Куда-то, может быть, на какую-то вечеринку. Чтобы влюбленные могли получить в этот день больше совместных положительных эмоций. Это всегда людей очень сближает, — отметила специалист.

Как правило, все полученные подарки современная молодежь фотографирует и публикует в социальных сетях. Психолог отмечает, что в этом явлении как таковом нет ничего критичного — реалии XXI века таковы, что значимые события принято освещать публично. Причем это могут быть как радостные моменты жизни, так и трагичные. Однако, если автор публикации начинает зацикливаться на каждом эпизоде — это может быть признаком серьезных проблем.

— Когда девушка фотографирует букет в разных ракурсах — она просто сама пытается поверить в то, что у нее все замечательно. И она может дополнительно привлечь внимание другой аудитории, которая оценит, насколько она счастлива. Это потребность поднять свою самооценку за счет фотографирования не единожды букета и выкладывания его в соцсетях, — заключает Защиринская.

В любом случае, главное в отношениях — ваши чувства, а не то, как и где вы проведете праздник. Например, герцогиня Сассекская Меган Маркл на 14 февраля вообще останется одна, потому что ее супруг — принц Гарри — должен будет участвовать в военных маневрах согласно своему статусу. Однако на силу чувств молодой пары это ничуть не влияет.

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