Видео: Украинские радикалы обстреляли из салютов дом Авакова в Киеве

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Кадры зрелищной атаки на дом министра внутренних дел Незалежной появились в сети.

Фото, видео: Youtube @ STERNENKO, globallookpress.com

Группа украинских радикалов устроила файер-шоу у дома министра внутренних дел Незалежной Арсена Авакова, 10 февраля.

На видео можно заметить молодчиков с зажженными факелами в руках, которые выпускают «салюты» в направлении дома Авакова. Молодые люди скандируют «Кто заказал Катю Гандзюк?»

Екатерина Гандзюк, являвшаяся советником мэра Херсона, была атакована молодыми людьми, которые облили девушку кислотой, в июле 2018 года. Позже она скончалась в больнице. После проведенного расследования полиция Незалежной установила исполнителей и заказчиков этого преступления.

Ранее Пятый канал рассказывал, что на места выступления Юлии Тимошенко, которая претендует на пост президента Украины, пришли агрессивные молодые люди. Полицейские задержали несколько человек, у которых обнаружили банки с зеленкой, газовые баллончики и ножи. Их соратники попытались штурмом взять участок, где находились молодчики. В итоге правоохранители задержали еще 40 человек.

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