Политические игры: Что ждет экономику Венесуэлы в дальнейшем

Крах всей нефтяной промышленности страны предрекают экономические эксперты властям Венесуэлы.

По мнению специалистов, экспорт основного южноамериканского поставщика этого сырья резко снизился на фоне санкций США.

Это в свою очередь может отразиться на мировых рынках. Каракас испытывает трудности с экспортом черного золота — найти покупателей в условиях жестких ограничительных мер практически невозможно.

Моя судьба в руках Бога — Мадуро опасается покушения по заказу Трампа

Для страны, единственным источником доходов которой является продажа нефти — это может иметь непоправимые последствия. Своими действиями американские власти пытаются оказать давление на действующего президента Венесуэлы — Николаса Мадуро в пользу оппозиционера Хуана Гуайдо. Политический кризис в стране начался после того, как последний провозгласил себя главой страны. На улицах столицы начались беспорядки.

США признали оппозиционера Гуайдо президентом, к ним присоединились большинство европейских и южноамериканских стран. Мадуро обвинил Америку в попытке переворота, разорвав политические отношения.

Ранее Пятый канал рассказал, какое будущее Николас Мадуро предсказал оппозиционеру Гуайдо.