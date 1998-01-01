Политические игры: Что ждет экономику Венесуэлы в дальнейшем

, 9:33 Видео 52

С помощью санкций американские власти пытаются оказать давление на действующего президента Венесуэлы — Николаса Мадуро в пользу оппозиционера Хуана Гуайдо.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 70

Крах всей нефтяной промышленности страны предрекают экономические эксперты властям Венесуэлы.

По мнению специалистов, экспорт основного южноамериканского поставщика этого сырья резко снизился на фоне санкций США.

Это в свою очередь может отразиться на мировых рынках. Каракас испытывает трудности с экспортом черного золота — найти покупателей в условиях жестких ограничительных мер практически невозможно.

Моя судьба в руках Бога — Мадуро опасается покушения по заказу Трампа

Для страны, единственным источником доходов которой является продажа нефти — это может иметь непоправимые последствия. Своими действиями американские власти пытаются оказать давление на действующего президента Венесуэлы — Николаса Мадуро в пользу оппозиционера Хуана Гуайдо. Политический кризис в стране начался после того, как последний провозгласил себя главой страны. На улицах столицы начались беспорядки.

США признали оппозиционера Гуайдо президентом, к ним присоединились большинство европейских и южноамериканских стран. Мадуро обвинил Америку в попытке переворота, разорвав политические отношения.

Ранее Пятый канал рассказал, какое будущее Николас Мадуро предсказал оппозиционеру Гуайдо.

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 70
5 февр
«Что будет 23 февраля?» — Мадуро рассказал о будущем Гуайдо
5 февр
Страны ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы
4 февр
Трамп не исключает интервенции в Венесуэлу, Мадуро готов защищаться
3 февр
Трамп не исключил отправку американских войск в Венесуэлу
3 февр
Предатель без армии: ВВС Венесуэлы ополчились на генерала Родригеса, поддержавшего Гуайдо
3 февр
Инженер без опыта или шпион США: Кто такой Хуан Гуайдо, всколыхнувший Венесуэлу
3 февр
Николас Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент
2 февр
Венесуэла передумала продавать золотые слитки
1 февр
Песков: РФ не имеет отношения к продаже венесуэльского золота
1 февр
Слова Хуана Гуайдо о пользе для РФ смены власти в Венесуэле оценили в Госдуме

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

10:28
«Детская» минеральная вода оказалась вредной для организма малышей
10:17
СК продолжает расследование теракта на борту самолета, упавшего над Синаем
10:01
Замдиректора департамента полетов «Аэрофлота» обвиняется в даче взятки
9:59
«Внимательный бойфренд и трудолюбивый музыкант» — Билан о себе в новой книге
9:50
Западные эксперты назвали российские танки «кошмаром НАТО»
9:42
Обнаженная Эмили Ратаковски покорила сеть жарким фото
9:33
Политические игры: Что ждет экономику Венесуэлы в дальнейшем
9:24
Центробанк РФ запустил робота, ищущего в интернете финансовые пирамиды
9:15
Чем опасна зависимость от соцсетей — комментарий эксперта
8:57
Эксперты составили рейтинг самых угоняемых машин в России
8:53
Стала известна средняя зарплата в Москве в 2018 году
8:47
Продажу сигарет лицам младше 100 лет хотят запретить на Гавайях
8:38
В Киеве раскрыли «разваливающий Украину миф»
8:31
Бывшая жена Гуфа и Ресторатор стали ведущими шоу VBATTLЕ на Бали
8:24
Японцы назвали Южные Курилы идеальным местом для размещения американских ракет
8:16
Видео: Семь человек погибли в страшном пожаре в Париже
8:07
МИД РФ просит Макрона разъяснить его обвинения в адрес российских СМИ
7:58
Барановская оценила шансы Аршавина на возвращение в семью
7:53
Астрологический прогноз по Восточному гороскопу на 2019 год
7:49
«Имеющий уши услышит»: Новый клип Децла выйдет в день похорон артиста

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

3 февраля

Трамп не исключил отправку американских войск в Венесуэлу

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал раскрывает главные «Загадки подсознания»

10 февраля в 13:05 вас неумолимо потянет включить телевизор. Сделайте это. Сядьте поудобнее, расслабьтесь… Ваши ноги и руки отдыхают… Все ваше внимание сосредоточено на Пятом канале. Вас ничто не может отвлечь от просмотра нового проекта канала «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет боевик нового поколения — остросюжетный приключенческий сериал «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Реклама