Известный рэпер погиб в автокатастрофе по дороге на концерт

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Британский хип-хоп исполнитель Cadet скончался в Стаффордшире на западе Англии.

Фото: Instagram @rustystrings61

Известный британский хип-хоп исполнитель погиб в аварии в Стаффордшире на западе Англии.

Рэпер Cadet, настоящее имя Блейн Кэмерон Джонсон, погиб в ДТП по дороге на концерт в Кильском университете в Стаффордшире, 9 февраля.

По информации CNN, музыкант проезжал на такси деревню Бетли, когда случилась трагедия. Автомобиль, в котором находился рэпер столкнулся с фургоном. Хип-хоп исполнитель скончался до приезда медиков.

Правоохранители выясняют, что стало причиной аварии.

В Кильском университете, куда направлялся Cadet, выразили соболезнования семье музыканта и написали, что «глубоко опечалены этой новостью».

Рэпер должен был был выступить на фестивале Wireless в Лондоне в июле 2019 года.

Ранее Пятый канал рассказывал, что продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин считает, что умершего 3 февраля Децла, могли отравить

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