Продюсер «Ласкового мая» считает, что Децла могли отравить

Причиной смерти Кирилла «Децла» Толмацкого могло стать отравление. Такого мнения придерживается продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. О своих догадках мужчина рассказал в эфире одного из российских ток-шоу.

— Когда ему стало плохо, все убежали, я не понимаю, почему его оставили одного в гримерке. Сейчас Следственный комитет ведет расследование, ведь это могло быть отравление, — заявляет он.

Разин также отметил, что знал Толмацкого с детства. По его словам, Кирилл никогда не употреблял запрещенных препаратов и вел относительно здоровый образ жизни — из вредных привычек у рэпера была только тяга к табаку. К версии убийства склоняется и друг Децла Роберт Елизарье, сообщает издание Teleprogramma.pro.

— Кирилл никогда не жаловался на здоровье. Эта смерть не была естественной, — утверждает Роберт.

Кирилл Толмацкий, известный публике под псевдонимом Децл, ушел из жизни в ночь на 3 февраля. Сердце артиста остановилось во время выступления в Ижевске.