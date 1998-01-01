Продюсер «Ласкового мая» считает, что Децла могли отравить

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Андрей Разин озвучил свою версию причины смерти Кирилла Толмацкого.

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Тема:
Умер рэпер Децл 50

Причиной смерти Кирилла «Децла» Толмацкого могло стать отравление. Такого мнения придерживается продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. О своих догадках мужчина рассказал в эфире одного из российских ток-шоу.

— Когда ему стало плохо, все убежали, я не понимаю, почему его оставили одного в гримерке. Сейчас Следственный комитет ведет расследование, ведь это могло быть отравление, — заявляет он.

Разин также отметил, что знал Толмацкого с детства. По его словам, Кирилл никогда не употреблял запрещенных препаратов и вел относительно здоровый образ жизни — из вредных привычек у рэпера была только тяга к табаку. К версии убийства склоняется и друг Децла Роберт Елизарье, сообщает издание Teleprogramma.pro.

— Кирилл никогда не жаловался на здоровье. Эта смерть не была естественной, — утверждает Роберт.

Кирилл Толмацкий, известный публике под псевдонимом Децл, ушел из жизни в ночь на 3 февраля. Сердце артиста остановилось во время выступления в Ижевске.

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Умер рэпер Децл 50
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