Фото: Агрессивный мужчина с топором пробил крышу автомобиля в Петербурге

Неадекватный мужчина пробил топором крышу автомобиля во дворе дома по улице Карпинского в Петербурге. Об этом сообщил очевидец в социальной сети ВКонтакте, 10 февраля.

Инцидент произошел ночью. По словам свидетеля этого происшествия, странный мужчина с топором залез на капот машины, а потом стал неистово бить им по крыше иномарки. После чего убежал, оставив орудие на месте преступления.

Vk.com @spb_today

Пользователи в комментариях связали этот поступок с «весенним обострением» у людей со слабой психикой и посочувствовали владельцу иномарки.

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