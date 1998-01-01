Видео: Игрок «Црвены Звезды» спасся от яростных хорватских фанатов в море

Вратарю сербского ватерпольного клуба «Црвена Звезда» пришлось спасаться в море от разъяренных фанатов хорватской команды «Морнар», сообщает издание Slobodna Dalmacija.

Инцидент произошел в городе Сплит перед матчем по водному поло, когда сербские спортсмены в одежде с символикой клуба решили перекусить в местном заведении. Сначала гостей отказались обслуживать, а затем в кафе ворвались хорваты с арматурой и дубинками и начали избивать спортсменов. Сербам пришлось спасаться бегством. Чтобы не попасться разъяренным фанатам, вратарю «Црвены» пришлось спрыгнуть с набережной в море, где он просидел до приезда полиции.

В итоге ватерпольный матч был отменен. Сербский МИД намерен выразить ноту протеста и добиться поимки хорватских хулиганов. Отношения между Сербией и Хорватией напряжены со времен кровопролитной гражданской войны в 1990-х годах.

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