«Любовь с первого взгляда»: Артем Дзюба горячо поприветствовал Сердара Азмуна

Футбольный клуб «Зенит» на своей англоязычной странице в Twitter опубликовал фото, на котором форвард «сине-бело-голубых» Артем Дзюба горячо приветствует новичка — иранского форварда Сердара Азмуна.

— Love at first sight (Любовь с первого взгляда — в переводе с английского — прим. ред.) , — так озаглавили публикацию.

Love at first sight 💞 pic.twitter.com/BQz8QTbhmK — FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) 9 февраля 2019 г.

Болельщики тут же отреагировали и оставили несколько шуточных комментариев.

— Русско- иранская любовь

— Кокорин не простит

24-летний Сердар Азмун перешел в стан «Зенита» из казанского «Рубина» в зимнее трансферное окно. Контракт нападающего рассчитан на 3,5 года. Игровой номер — 7. В первой половине текущего сезона иранский форвард забил четыре гола и сделал столько же голевых передач.

Ранее Пятый канал сообщал, что Сердар Азмун прибыл в расположение ФК «Зенит».