«Любовь с первого взгляда»: Артем Дзюба горячо поприветствовал Сердара Азмуна

Футбольный клуб «Зенит» на своей англоязычной странице в Twitter опубликовал фото, на котором форвард «сине-бело-голубых» Артем Дзюба горячо приветствует новичка — иранского форварда Сердара Азмуна.
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Love at first sight 💞 pic.twitter.com/BQz8QTbhmK— FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) 9 февраля 2019 г.
Болельщики тут же отреагировали и оставили несколько шуточных комментариев.
— Русско- иранская любовь
— Кокорин не простит
24-летний Сердар Азмун перешел в стан «Зенита» из казанского «Рубина» в зимнее трансферное окно. Контракт нападающего рассчитан на 3,5 года. Игровой номер — 7. В первой половине текущего сезона иранский форвард забил четыре гола и сделал столько же голевых передач.
Ранее Пятый канал сообщал, что Сердар Азмун прибыл в расположение ФК «Зенит».