Госпогранслужба Украины пожаловалась на российских пограничников

Украинские пограничники сообщили о нескольких десятках украинцев, которых якобы отказались пропускать на территорию России на пункте «Нехотеевка» в Харьковской области.

Как утверждает украинская сторона, около 90 человек не смогли пересечь границу с Россией. На сайте Госпогранслужбы Украины заявили, что российские пограничники якобы отказали во въезде автомобилям с определенным объемом двигателя.

В начале февраля украинские пограничники провели учения в Азовском море «по отражению нападения вражеских сил».

После инцидента в Керченском проливе в конце 2018 года Киев ввел запрет на въезд граждан РФ мужского пола на время действия военного положения в пограничных с Россией областях.