Британка захотела имплантировать себе в пятки каблуки

Звезда британского телешоу «Big Brother» и любительница пластических операций Салли Эксл решила сменить форму пяток. Девушка заявила, что хочет имплантировать в них каблуки, чтобы стать выше. Об этом сообщает Daily Mail.

— Такие операции делают в Корее. Не знаю, в какой из Корей. В одной из них нет интернета, — цитирует Эксл издание.

Врачи, в свою очередь, отметили, что операций на пятки не существует, тем более по имплантации в них каблуков.

Британка неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов. Одна уже изменила форму носа и дважды увеличила грудь. Теперь у нее возникла новая мечта, однако, как выяснилось, несбыточная.

Ранее Пятый канал сообщал, что пластический хирург-самозванец год оперировал в лучших клиниках Румынии. Итальянец Маттео Полити работал с фальшивым дипломом, купленным в Косово.