Новый эпизод «Простоквашино» расскажет о первой любви Дяди Федора

, 11:11 13

В сети появилась первая в 2019 году серия возрожденного мультсериала.

Фото, видео: YouTube / Союзмультфильм

Студия «Союзмультфильм» опубликовала первую в 2019 году серию под названием «Вишневая феерия» на платформе YouTube.  Одиннадцатый эпизод «Возвращения Простоквашино» посвящен первой влюбленности главного героя мульфильма Дяди Федора.

— Мальчик не знает, как привлечь внимание соседской девочки Оли, которая ему очень нравится. Верные друзья — Матроскин и Шарик приходят на помощь Дяде Федору, — говорится в описании.

Весной 2018 года «Союзмульфильм» выпустил первую серию возрожденного «Простоквашино». Главные герои мульфильма оказываются в современных условиях. Пес Шарик говорит голосом Гарика Сукачева, кота Мартроскина озвучил Антон Табаков, Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, Алексей Онежен — Дяде Федору, актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора.

Ранее Пятый канал рассказывал о новогодней серии «Простоквашино», в которой Сукачев и Охлобыстин перепели «Кабы не было зимы».

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