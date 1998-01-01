Принц Филипп в 97 лет отказался от водительских прав

Принц Филипп, герцог Эдинбургский в субботу, 9 февраля, принял решение добровольно отказаться от водительских прав, сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец.

— После обстоятельных размышлений герцог Эдинбургский принял решение добровольно сдать свои водительские права , — говорится в сообщении.

Полиция графства Норфолк подтвердила информацию, что супруг королевы Елизаветы II отдал удостоверение сотрудникам, которые вернут его в Агентство по лицензированию водителей и транспортных средств.

Принц Филипп 17 января попал в аварию недалеко от королевского поместья Сандрингем в Норфолке. Как сообщали британские СМИ, автомобиль, в котором находился 97-летний герцог Эдинбургский перевернулся. Известно, что свидетели произошедшего помогли ему выйти из машины. Муж британской королевы сам находился за рулем.

Ранее Пятый канал сообщал, что обломки автомобиля принца Филиппа выставили на торги. Очевидцы собрали детали авто герцога Эдинбургского и решили продать их на аукционе eBay.