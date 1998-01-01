Принц Филипп в 97 лет отказался от водительских прав

, 15:59 62

17 января супруг королевы Елизаветы II стал участником аварии, после которой решил добровольно вернуть удостоверение.

Фото: www.globallookpress.com

Принц Филипп, герцог Эдинбургский в субботу, 9 февраля, принял решение добровольно отказаться от водительских прав, сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец.

— После обстоятельных размышлений герцог Эдинбургский принял решение добровольно сдать свои водительские права, — говорится в сообщении.

Полиция графства Норфолк подтвердила информацию, что супруг королевы Елизаветы II отдал удостоверение сотрудникам, которые вернут его в Агентство по лицензированию водителей и транспортных средств.

Принц Филипп 17 января попал в аварию недалеко от королевского поместья Сандрингем в Норфолке. Как сообщали британские СМИ, автомобиль, в котором находился 97-летний герцог Эдинбургский перевернулся. Известно, что свидетели произошедшего помогли ему выйти из машины. Муж британской королевы сам находился за рулем.

Ранее Пятый канал сообщал, что обломки автомобиля принца Филиппа выставили на торги. Очевидцы собрали детали авто герцога Эдинбургского и решили продать их на аукционе eBay.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

17:20
Снегопады в Москве, потепление на юге России — прогноз погоды на грядущую неделю
16:59
К чему приведет разрыв ДРСМД — репортаж
16:49
Самая обаятельная и привлекательная Муравьева всю жизнь недовольна собой
16:41
«Не дадим сидеть с титулом»: Глава UFC о дисквалификации Хабиба
16:13
Падение большого метеорита в Венесуэле попало на видео
15:59
Принц Филипп в 97 лет отказался от водительских прав
15:48
Самолет «Эйр Астана» совершил аварийную посадку в Минске
15:40
День памяти Александра Пушкина прошел в Петербурге
15:29
В Петербурге ищут водителя, сбившего заправщика на АЗС — видео
15:16
Грипп атакует: В чем причины заражения вирусом и как его избежать
14:59
Загадка раскрыта? Подводный город инопланетян найден в Бермудском треугольнике
14:43
Виктор Мараховский об обвинениях в адрес режиссера «Богемской рапсодии»
14:32
В Алуште срочно эвакуировали дельфинов после разрыва резервуара в дельфинарии
14:11
Газпромбанк опроверг информацию о переводе счетов совместных предприятий PDVSA
13:56
Абэ не намерен оставлять мирный договор с Россией следующим поколениям
13:48
Минтай из РФ в школьных столовых США указал на провал торговой политики Трампа
13:23
Десятки тысяч «желтых жилетов» снова вышли на улицы во Франции
13:20
Охранники ТЦ в Новороссийске, избившие школьниц, сломали одной девочке позвонок
13:05
Автобус перевернулся в Израиле — двое погибли, более 40 человек пострадали
12:59
«Торчит, как сосиска»: Дочь Пугачевой и Галкина развеселила фанатов

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера «Неспроста. Астрология» на Пятом

В воскресенье, 10 февраля, звезды сойдутся на Пятом канале в новом познавательном проекте о приметах и предсказаниях.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как заставить подсознание работать на себя

10 февраля в 13:05 Пятый канал собирается погрузить своих зрителей в мир неведомый и странный. Но вам там понравится, ведь там учат становиться счастливыми.

5-tv.ru

Реклама