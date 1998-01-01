Фигурант дела о покушении на Мадуро признался в подготовке госпереворота в Венесуэле

Подозреваемый в покушении на Николаса Мадуро полковник венесуэльской армии в отставке Освальдо Гарсия Паломо признался в подготовке государственного переворота в Боливарианской республике, передает РИА Новости.

Министр связи и информации южноамериканского государства Хорхе Родригес заявил, что мятеж был запланирован на конец января 2019 года. Паломо сознался, что его активно поддерживали в Колумбии и США, а сам переворот планировали осуществить за три дня. По словам военного, для этого нужно было захватить военные учреждения под Каракасам, авиабазу Ла-Карлота и президентский дворец.

Покушение на Мадуро произошло в начале августе 2018 года во время военного парад в Каракасе. Венесуэльского лидера пытались атаковать при помощи беспилотника. Ответственность за атаку взяла на себя подпольная группировка «Фланелевые солдаты».