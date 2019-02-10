Рогозин объяснил неудачи при запуске российских ракет

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснил «статистикой надежности» неудачные запуски российских космических кораблей. По его словам, сбой рано или поздно дает любая техника.

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— Вы знаете, что нет ни одного образца техники, которая имеет стопроцентную надежность. Коэффициент надежности техники равен, скажем, 99 и за запятой какие-то там еще проценты. Но все-таки эти проценты — это те случаи, которые рано или поздно происходят, — цитирует Рогозина РИА Новости.

По словам главы «Роскосмоса», нештатные ситуации соответствуют статистике надежности ракеты. Он напомнил, что аварии, подобные произошедшему с ракетой-носителем «Союзом-ФГ» в октябре 2018 года, происходят и у других стран, и в таких ситуациях гибли люди. Однако в данном случае российский уникальный пилотируемый корабль спас экипаж.

Рогозин также подчеркнул, что именно Россия в настоящее время обеспечивает доставку всех членов экипажей на МКС.

Как ранее сообщал Пятый канал, 5 февраля Дмитрий Рогозин доложил Владимиру Путину о мерах по улучшению ситуации в российской космической отрасли.