«Русские витязи» опровергли слухи о новой фигуре высшего пилотажа

Новое слово в высшем пилотаже оказалось уткой. Команда «Русских витязей» опровергла информацию о появлении в их арсенале очередной фигуры.

Ранее один из российских телеканалов сообщал о том, что коллектив якобы показал на тренировке новый элемент, который называется «Небесный цветок». Однако как стало известно, ничего подобного во время репетиционного полета не происходило.

— Никаких новых фигур нет, — цитирует ТАСС слова командира «Русских витязей» Андрея Алексеева.

Во время нашумевшей тренировки команда выполняла фигуру под названием «Тюльпан». В этом элементе четыре истребителя держат в воздухе строй ромбом, вместе выполняют подъем под прямым углом, а после разлетаются в разные стороны. Расхождение сопровождается дымовым следом, благодаря чему в небе появляется силуэт, похожий на бутон тюльпана, сообщает телеканал «360». Вероятно, эту фигуру корреспондент и принял за некое новое слово в высшем пилотаже.

Ранее Пятый канал уже публиковал фрагмент выступления «Русских витязей».