Жилой дом взорвался в Стокгольме

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ЧП произошло днем 10 февраля на юге города.

Фото: www.globallookpress.com

В малоэтажном жилом доме Стокгольма прогремел взрыв. Инцидент произошел днем в воскресенье, 10 февраля. О происшествии сообщила полиция шведской столицы.

Известно, что взрыв произошел в 15:03 по местному времени (в 17:03 по московскому). Сейчас на месте ЧП работают полицейские, проходит эвакуация людей, проживающих в соседних домах.

— Мы эвакуируем жителей близлежащих зданий, пока мы не выясним, что произошло, — рассказала представитель правоохранительных органов Анна Вестберг местным СМИ.

По одной из неподтвержденных версий, взрыв мог иметь умышленный характер и произойти из-за детонации специального устройства. Однако официального подтверждения гипотезы нет.

Сообщается, что жертвой происшествия стал один человек. Ранее Пятый канал сообщал о смерти двоих человек при взрыве в булочной во Франции 10 февраля.

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