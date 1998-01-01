Два человека погибли в результате взрыва в булочной на юго-востоке Франции

По меньшей мере взрослый и ребенок погибли в результате взрыва и последующего пожара в одной из булочных Лиона на юго-востоке Франции, 10 февраля. Еще четыре человека пострадали, передает РИА Новости.
Заведение располагалось на первом этаже жилого дома. Огонь распространялся на верхние этажи, но пожарным удалось локализовать возгорание.
Правоохранительные органы Лиона — одного из крупнейших городов Франции — устанавливают причины произошедшего.
Ранее Пятый канал рассказывал, как в Париже во время акции «желтых жилетов» мужчине оторвало кисть руки.