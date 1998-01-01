Два человека погибли в результате взрыва в булочной на юго-востоке Франции

По меньшей мере взрослый и ребенок погибли в результате взрыва и последующего пожара в одной из булочных Лиона на юго-востоке Франции, 10 февраля. Еще четыре человека пострадали, передает РИА Новости.

Заведение располагалось на первом этаже жилого дома. Огонь распространялся на верхние этажи, но пожарным удалось локализовать возгорание.

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Правоохранительные органы Лиона — одного из крупнейших городов Франции — устанавливают причины произошедшего.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в Париже во время акции «желтых жилетов» мужчине оторвало кисть руки.