Раненый в голову отец юного хоккеиста уверен, что его хотели убить

Алексей Емельянов, получивший 9 февраля, пулю в голову во время детского хоккейного турнира в столичной спортивной школе № 2, уверен, что стрелявший отец одного из юных спортсменов, хотел лишить его жизни. Подробности конфликта со стрельбой мужчина, находящийся сейчас на больничной койке, рассказал в интервью Пятому каналу.

По его словам, конфликт между семьями длился не один месяц. Раньше они дружили, дети занимались в одной секции, но в какой-то момент Алексей почувствовал, что глава семейства К. — человек неприятный и опасный, и отдалился. Но жены продолжали общаться, однако и между ними, в конце концов, произошел конфликт — из-за детских новогодних призов. После этого посыпались СМСки с угрозами.

В субботу, по словам пострадавшего, все началось с того, что какие-то претензии в очередной раз возникли к его сыну со стороны супруги К.. Она несколько раз толкнула его сына в спину, нагрубила, вмешался и ее муж. Алексей говорит, что попытался отвести К. в сторону, чтобы переговорить на тему «сколько это может продолжаться». Разговор перешел в толчки, толчки — в борьбу с оскорблениями и угрозами.

— Он сказал, что мне конец, я, соответственно, ему сказал, что и твои часики обратно тикают. После чего вышел с площадки, а он вышел через раздевалку детскую, взял пистолет, и выстрелил мне в голову, крикнув «тебе конец». Целился он непосредственно в голову. То есть, однозначно было желание меня убить, застрелить. Никаких вариантов, что это он хулиганил, пытался меня напугать каким-то образом. Именно это было непосредственное стремление лишить меня жизни.

По словам пострадавшего, его спасло только то, что один из отцов мальчиков толкнул то ли руку стрелявшего, то ли самого Алексея, точнее он вспомнить не может. В результате пуля прошла по касательной.

Кроме того, по словам пострадавшего, ранее стрелявший уже проявлял агрессию — однажды бегал с пистолетом по автобусу с детьми, угрожая одному из отцов за то, что ему не уступили место, а на одном из хоккейных турниров выломал кресло, при этом попал пластиковым сиденьем ребенку по голове.

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором запечатлено начало конфликта, который закончился стрельбой из травматического пистолета.

По данным интернет-портала «Спорт-Экспресс», стрелявший был задержан, ему предъявлено обвинение по статье «хулиганство».