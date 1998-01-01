Охранники ТЦ в Новороссийске, избившие школьниц, сломали одной девочке позвонок

Мать 15-летних сестер-близнецов Анна Заярнюк после их конфликта с охранниками в торговом центре «Красная площадь» в Новороссийске обратилась к врачам, чтобы «снять побои». В результате экспертизы выяснилось, что у одной из девочек сломан поясничный позвонок, сообщает KP.RU.
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Вечером 31 января, по словам очевидцев, охранники попросили девочек покинуть торговый центр. Сестры поначалу отреагировали на просьбу секьюрити, но затем началась словесная перебранка. Охрана решила применить силу к подросткам, после чего одну из девочек поволокли по лестнице.
Полиция проводит проверку по факту случившегося. Под личный контроль дело взяла уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева.
Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором охранники ТЦ избили девочек подростков в Новороссийске.