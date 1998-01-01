Охранники ТЦ в Новороссийске, избившие школьниц, сломали одной девочке позвонок

, 13:20 Видео 1 166

Из-за нанесенных травм девочка с трудом передвигается, и не может сидеть.

Фото: www.globallookpress.com

Мать 15-летних сестер-близнецов Анна Заярнюк после их конфликта с охранниками в торговом центре «Красная площадь» в Новороссийске обратилась к врачам, чтобы «снять побои». В результате экспертизы выяснилось, что у одной из девочек сломан поясничный позвонок, сообщает KP.RU.

— Получили результаты медобследования Юли, которую охранники протащили по лестнице. Нам поставили диагноз «Закрытый перелом поясничного позвонка». Моя дочь сейчас с трудом передвигается и не может сидеть без боли. Ее освободили от занятий в школе и прописали курс лечения, — рассказала женщина.

Вечером 31 января, по словам очевидцев, охранники попросили девочек покинуть торговый центр. Сестры поначалу отреагировали на просьбу секьюрити, но затем началась словесная перебранка. Охрана решила применить силу к подросткам, после чего одну из девочек поволокли по лестнице.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Под личный контроль дело взяла уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева.

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором охранники ТЦ избили девочек подростков в Новороссийске. 

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

14:11
Газпромбанк опроверг информацию о переводе счетов совместных предприятий PDVSA
13:56
Абэ не намерен оставлять мирный договор с Россией следующим поколениям
13:48
Минтай из РФ в школьных столовых США указал на провал торговой политики Трампа
13:23
Десятки тысяч «желтых жилетов» снова вышли на улицы во Франции
13:20
Охранники ТЦ в Новороссийске, избившие школьниц, сломали одной девочке позвонок
13:05
Автобус перевернулся в Израиле — двое погибли, более 40 человек пострадали
12:59
«Торчит, как сосиска»: Дочь Пугачевой и Галкина развеселила фанатов
12:51
Фигурант дела о покушении на Мадуро признался в подготовке госпереворота в Венесуэле
12:39
Названа дата начала Третьей мировой войны
12:21
Начало конфликта со стрельбой между родителями хоккеистов в Москве —видео
11:59
«Украине не нужен президент, который будет хихикать с Путиным»: Петр Порошенко
11:43
«В жизненном ритме»: 43-летняя Волочкова продолжает держать себя в «черном» теле
11:26
Путин поздравил дипломатов и ветеранов МИД РФ с профессиональным праздником
11:11
Новый эпизод «Простоквашино» расскажет о первой любви Дяди Федора
11:01
Видео: какие секреты скрывают телохранители российских звезд
10:59
Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле
10:43
Видео: Перуанец рухнул в канализацию, засмотревшись в телефон
10:31
Настоятель монастыря Афона не пустил епископа-раскольника приложиться к мощам
10:11
Крупный пожар в частном доме в Новосибирской области попал на видео
9:59
Британка захотела имплантировать себе в пятки каблуки

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера «Неспроста. Астрология» на Пятом

В воскресенье, 10 февраля, звезды сойдутся на Пятом канале в новом познавательном проекте о приметах и предсказаниях.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как заставить подсознание работать на себя

10 февраля в 13:05 Пятый канал собирается погрузить своих зрителей в мир неведомый и странный. Но вам там понравится, ведь там учат становиться счастливыми.

5-tv.ru

Реклама