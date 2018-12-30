В Москву прибыл борт МЧС с российскими детьми, находившимися в багдадской тюрьме

Почти 30 российских детей, матери которых находятся в тюрьме в Ираке, вернулись на родину поздно вечером в воскресенье, 10 февраля. В Москву их доставил самолет МЧС, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

— Ил-76 МЧС России прибыл из Багдада в аэропорт Раменское с 27 российскими детьми, — цитирует ТАСС заявление МЧС.

Как стало известно, в Россию прибыли дети родом из десяти различных регионов страны. Всем пассажирам борта МЧС от четырех до 13 лет. Во время полета их сопровождали врачи и психологи. Известно, что изначально планировалось перевезти 39 детей, но согласовать удалось только список из 27 кандидатов.

Мамы прилетевших ребят по-прежнему отбывают наказание в одной из тюрем Багдада. Несовершеннолетние дети находились в заключении в столице Ирака вместе с ними. Всего в подобной ситуации оказались 115 юных россиян, 30 из которых уже вернулись на родину в конце декабря. Оставшихся малышей перевезти в Россию сложнее, поскольку родились они на территории Ирака.