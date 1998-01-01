Нападение фанатки с «железной хваткой» на Макса Барских попало на видео

28-летний украинский певец Макс Барских испытал на себе «железную хватку» российской поклонницы. Во время концерта в Москве она пробралась на сцену и повисла на шее кумира. Очевидцы сняли момент нападения и выложили в социальные сети.

На кадрах видно, что Барских не ожидал такой прыти от хрупкой девушки. Когда сотрудник безопасности пытался убрать ее со сцены, исполнитель на миг потерял равновесие и едва не упал. Во время этой схватки песня ни разу не прервалась, что выдало выступление под фонограмму.

— Вот что значит разорвали! Безумие, никогда у нас подобного не было и как скромно и позитивно отреагировал на чрезвычайную ситуацию! Молодец Макс, с уважением! Ждем еще концерт в ближайшее время! (а девушку поняли и простили), — написал один из организаторов мероприятия.

Ранее Пятый канал сообщал, что фанат «Спартака» и звезда сериала «Кухня» Назаров устроил потасовку у МХТ.