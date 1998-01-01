Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон очаровала публику, надев на церемонию BAFTA-2019 10 февраля изящное белое платье и любимые украшения принцессы Дианы. Во время светского вечера в Альберт-Холле в 1991 году мать принца Уильяма также носила эти серьги из крупного жемчуга.

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Профессиональные стилисты похвалили 37-летнюю мать троих детей за безупречное чувство стиля. Они отметили прекрасное сочетание предметов гардероба, макияж и затейливую укладку волос.

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Примечательно, что многие из приглашенных знаменитостей предпочли темные цвета в одежде в знак солидарности с жертвами сексуального насилия. Черные дизайнерские платья и костюмы выбрали Сальма Хайек, Кейт Бланшетт, Ирина Шейк Танди Ньютон.

independent.co.uk

Лучшим британским фильмом по версии BAFTA в текущем году признана историческая лента «Фаворитка». Работа режиссера Йоргоса Лантимоса также фигурировала в 11 номинациях.

Кадр из фильма «Фаворитка» (2019 год), реж. Йоргос Лантимос

Ранее Пятый канал рассказывал, почему поссорились герцогини Меган Маркл и Кейт Миддлтон.