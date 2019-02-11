Ситхи атакуют! : ученые зафиксировали неизвестные световые вспышки в космосе

Мировое научное сообщество взбудоражено: российские исследователи зафиксировали в космосе «взрывы» света, природа которых человечеству пока неизвестна. Данные о необычном явлении поступили с ультрафиолетового телескопа, установленного на спутнике «Ломоносов».

— Во время полета «Ломоносова» на высоте нескольких десятков километров мы несколько раз регистрировали световой «взрыв» огромной мощности. А под ним все чисто, никаких гроз и облаков! Что вызывает «взрыв» — вопрос открытый, — рассказывает Михаил Панасюк, директор НИИ ядерной физики МГУ.

Как специалист пояснил РИА Новости, всплесками ультрафиолетового излучения окружена вся Земля. Характер большей части этих всплесков науке известен. Как правило, это либо спрайты — электрические разряды в слоях атмосферы на высоте от 40 до 90 километров над планетой, либо эльвы — неяркие вспышки в верхней, невидимой с земли части грозовых облаков. Однако источник новых излучений пока остается неясным.

Пока ученые ломают головы над новыми внеземными открытиями, представители других профессий могут проверить свои знания в сфере космонавтики — ранее Пятый канал как раз опубликовал тематический онлайн-кроссворд.