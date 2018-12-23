Илон Маск заявил, что его ракетный двигатель побил рекорд российского РД-180

Американский изобретатель Илон Маск, разрабатывающий двигатель для вывода на орбиту нового космического корабля США, заявил, что его детище побило рекорд российского двигателя РД-180. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Маска, Raptor достиг показателя давления в камере сгорания ~ 245,4 атмосферы. Об этом изобретатель написал в Twitter 10 февраля. Как рассказал Маск, указанный показатель превышает рекорд, ранее установленный «потрясающим» российским двигателем РД-180.

twitter @elonmusk

По данным НПО «Энергомаш» — разработчика РД-180 — уровень давления в камере сгорания российского двигателя составляет ~ 253,3 атмосферы.

Компания Илона Маска SpaceX, основанная в 2002 году, разрабатывает двигатель Raptor, как альтернативу российскому РД-180, котором до сих пор в космос летают космические корабли США системы Atlas. Так, в планах изобретателей, создание проекта сверхтяжелой ракеты-носителя, способной выводить на орбиту до 100 тонн полезной нагрузки. Согласно материалам компании, система будет состоять из двух ступеней — Booster («Ускоритель») и Ship («Корабль»), при этом, последняя ступень должна иметь возможность перевозить грузы и пассажиров и обладать собственным двигателем. Предполагается, что система предназначена для многократного использования.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Илон Маск признал совершенство российского РД-180 и пристыдил американских разработчиков в его использовании при запуске космических кораблей США.