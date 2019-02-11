Стало известно, где находится пропавший капитан судна «Норд»

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О местонахождении Владимира Горбенко рассказала его мать.

Фото: РИА Новости / Стрингер

Капитан российского судна «Норд» Владимир Горбенко, об исчезновении которого говорилось ранее, благополучно нашелся. Об этом РИА Новости рассказала мать капитана. По словам Евгении Горбенко, ее сын вернулся в Крым, в настоящее время он дома в Керчи, и чувствует себя нормально.

Говорит, что его никто не обижал. Вопросов просил не задавать. Главное, что жив и здоров. Теперь наши страдания и переживания позади, сказала Горбенко.

Владимир Горбенко исчез из поля зрения правоохранителей Украины 26 января в городе Мелитополь Запорожской области. Полицейские Незалежной 4 февраля объявили исчезнувшего в розыск. Защита Горбенко не исключает, что к его исчезновению может быть причастна Служба безопасности Украины.

Российское судно «Норд» было захвачено украинскими властями в Азовском море в марте 2018 года. Российским морякам вменялось в вину «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

Ранее Пятый канал рассказывал об этом о захвате «Норда».

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