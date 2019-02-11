Стало известно, где находится пропавший капитан судна «Норд»

Капитан российского судна «Норд» Владимир Горбенко, об исчезновении которого говорилось ранее, благополучно нашелся. Об этом РИА Новости рассказала мать капитана. По словам Евгении Горбенко, ее сын вернулся в Крым, в настоящее время он дома в Керчи, и чувствует себя нормально.

— Говорит, что его никто не обижал. Вопросов просил не задавать. Главное, что жив и здоров. Теперь наши страдания и переживания позади, — сказала Горбенко.

Владимир Горбенко исчез из поля зрения правоохранителей Украины 26 января в городе Мелитополь Запорожской области. Полицейские Незалежной 4 февраля объявили исчезнувшего в розыск. Защита Горбенко не исключает, что к его исчезновению может быть причастна Служба безопасности Украины.

Российское судно «Норд» было захвачено украинскими властями в Азовском море в марте 2018 года. Российским морякам вменялось в вину «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

Ранее Пятый канал рассказывал об этом о захвате «Норда».