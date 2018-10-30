Полиция Украины возбудило дело об убийстве в связи с пропажей капитана «Норда»

Полиция города Мелитополь Запорожской области Украины в связи с пропажей капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката пропавшего моряка Александра Руденко.

Официально украинские правоохранители не заявляли по его словам, что Горбенко может быть убит, но на всякий случай возбудили, чтобы проводить необходимые розыскные мероприятия.

Как сообщал ранее Пятый канал, Владимир Горбенко около полудня субботы, 26 января, вышел из дома и его больше никто не видел. В СБУ заявили, что не имеют никакого отношения к его исчезновению.

Капитан российского рыболовецкого судна «Норд» находится в Незалежной с 25 марта 2018 года после того, как экипаж украинские власти обвинили в якобы наружении «правил въезда на временно оккупированную (как они ее называют) территорию». Тогда местные власти заявили, что для нанесения «удара по России» будут и впредь задерживать российские суда, которые направляются в крымские порты без согласования с официальным Киевом.

Реакции Запада на произошедшее не последовало, учитывая особенно тот факт, что Крым с 2014 года на основании прошедшего референдума является российской территорией и согласование с Киевом для прибытия туда российских судов не требуется.

А вот, нарушившие государственную границу России три украинских корабля, вызвали шквал интереса западных политиков.