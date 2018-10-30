Полиция Украины возбудило дело об убийстве в связи с пропажей капитана «Норда»

, 12:45 14

Владимира Горбенко никто не видел с субботы прошлой недели.

Фото: www.globallookpress.com

Полиция города Мелитополь Запорожской области Украины в связи с пропажей капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката пропавшего моряка Александра Руденко.

Официально украинские правоохранители не заявляли по его словам, что Горбенко может быть убит, но на всякий случай возбудили, чтобы проводить необходимые розыскные мероприятия.

Как сообщал ранее Пятый канал, Владимир Горбенко около полудня субботы, 26 января, вышел из дома и его больше никто не видел. В СБУ заявили, что не имеют никакого отношения к его исчезновению.

Капитан российского рыболовецкого судна «Норд» находится в Незалежной с 25 марта 2018 года после того, как экипаж украинские власти обвинили в якобы наружении «правил въезда на временно оккупированную (как они ее называют) территорию». Тогда местные власти заявили, что для нанесения «удара по России» будут и впредь задерживать российские суда, которые направляются в крымские порты без согласования с официальным Киевом.

Реакции Запада на произошедшее не последовало, учитывая особенно тот факт, что Крым с 2014 года на основании прошедшего референдума является российской территорией и согласование с Киевом для прибытия туда российских судов не требуется.

А вот, нарушившие государственную границу России три украинских корабля, вызвали шквал интереса западных политиков.

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

12:47
Электричка повредила пешеходный переход в Подмосковье — видео
12:45
Полиция Украины возбудило дело об убийстве в связи с пропажей капитана «Норда»
12:42
Клиентов Сбербанка предупредили о волне телефонных атак
12:37
Расплавленный чугун облил рабочих на кузбасском заводе — видео
12:32
Зимний шторм «Габриэль» смывает Францию с лица Земли — видео
12:29
Видео: Арашукова обыскивают у здания Совета Федерации
12:14
Синдзо Абэ снова заявил о японских претензиях на Южные Курилы
11:57
Задержание Арашукова произошло при личном присутствии Чайки и Бастрыкина
11:45
Дешевые джинсы могут исчезнуть с прилавков российских магазинов
11:42
Оппозиция Венесуэлы намерена пересмотреть отношения с Россией
11:31
Оззи Осборн отменяет концерты из-за болезни
11:18
Названо имя жертвы убийства, в котором подозревают сенатора Арашукова
11:12
Пассажирский самолет готовится совершить экстренную посадку во Внуково
11:04
Дело сенатора Арашукова ведет Следственный комитет при поддержке ФСБ
11:02
Иван Ургант попал в аварию в США
10:54
Ирландские студенты устроили музыкальное шоу на борту самолета — видео
10:48
В зале заседаний Совета Федераций задержан сенатор Рауф Арашуков
10:39
Конфликт «пьяного» полицейского и собачника сняли камеры видеонаблюдения
10:27
Моя судьба в руках Бога — Мадуро опасается покушения по заказу Трампа
10:09
Дана Борисова пропагандирует здоровый образ жизни

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

30.10.2018

Семеро российских моряков с судна «Норд» обменены на семерых украинских

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Петербург отметил 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады

26 и 27 декабря в память о 75-летии Ленинградского Дня Победы в городе прошло множество мероприятий. Пятый канал освещал основные из них, изменил сетку вещания и провел прямые трансляции.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама