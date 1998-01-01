Почему в здании Двенадцати коллегий оказались не министерства, а университет

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Изучать историю Санкт-Петербурга, конечно, стоит с начала. А одним из старейших зданий в городе является здание Двенадцати коллегий.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Здание «Двенадцати коллегий» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, построенное по проекту итальянского архитектора Доменико Трезини, известно всем как главное здание Санкт-Петербургского государственного университета. И не все знают, для чего оно строилось и как использовалось на протяжении первого столетия существования новой столицы Российской Империи. А между тем это не только шедевр мировой архитектуры, это символ государственного реформирования. Когда Петр Первый отменил приказы и учредил коллегии, им потребовалось новое здание. Центром Санкт-Петербурга должен был стать Васильевский остров. Здесь и началось строительство.

Кстати, проект Трезини победил в первом в России архитектурном конкурсе – он состоялся в 1718 году. Архитектор спроектировал здание, которое было разделено на равные по длине части - для каждой коллегии. Общая длина его - без малого 300 метров.  Знаменитого коридора в первоначально не было, он появился только после перестройки здания для нужд университета, чтобы связать между собой все автономные корпуса.

Коллегии (министерства) въехали в новое здание только через 20 лет после начала строительства – уже после смерти Петра I, первое заседание состоялось в 1732 году. Такой долгострой объясняется еще и тем, что пять лет строительство вообще не велось. Это было в тот период, когда Петр Второй в 1727 году вернул столицу в Москву. Завершила строительную эпопею уже императрица Анна Иоановна. Ее роль в российской истории часто низводят до анекдотов, но именно она реализовала еще один его принцип.

На висящей в университетском музее старинной гравюрой можно увидеть, что вдоль фасада здания Двенадцати коллегий располагались купеческие лавки – это был своего рода гостиный двор на территории правительственного здания. В основе этой идеи лежит европейский градостроительный принцип, когда администрация города располагается на торговой площади, потому что купечество играет первостепенную роль в административном управлении.

В музее можно также увидеть аптечные склянки, обувь, пряжки, осколки посуды, игрушки были найдены во время археологических раскопок на территории сегодняшнего Санкт-Петербургского государственного университета. Все они позволяют судить о людях, которые оставили эти следы и об их занятиях.

В 1830 году Николай I передал здание университету. Министерства нужно было переводить на «большую землю», потому что во время наводнений (а самое страшное из них произошло в 1824 году) они оказывались просто отрезанными от города.

Именно наводнения и утопили идею Петра сделать Васильевский остров административным центром столицы. Но это уже совсем другая история.

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