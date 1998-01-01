Видео: Госсовет обсудил квартирный вопрос на сессии в Казани

На расселение из ветхого и аварийного жилья выделят больше 200 миллиардов рублей. Квартирный вопрос, волнующий миллионы россиян, обсуждали на выездном заседании Госсовета в Казани, которое провел глава государства.

Говорили о многом: как помочь обманутым дольщикам, забыть о тесных коммуналках, снизить ставки по ипотеке, сделать городскую среду комфортной. Озвучили и планы на будущее — строить по 120 миллионов квадратных метров жилья в год. Итоги расширенного заседания — в сюжете Виктора Синеока.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Владимир Путин сделал замечание Рустаму Минниханову во время заседания Госсовета.