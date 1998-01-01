«Офигенно»: Илон Маск по-русски отреагировал на видео с «перевернутыми Жигулями»

, 12:58 Видео 3 798

Генеральный директор компаний SpaceX и Tesla на русском языке прокомментировал вирусный ролик в Twitter.

Фото, видео: www.globallookpress.com, ВКонтакте @chp_26

Телеканал НТВ выложил в своем микроблоге Twitter видео, где автомобиль ВАЗ-2106 двигается по улицам Ставрополя «задом наперед». За рулем машины находился 18-летний житель Невинномысска Сергей Артюшенко. Водитель переделал Жигули так, что двигатель оказался в багажнике, а руль стал располагаться в обратном к движению направлении.

Опубликовав ролик с «перевернутыми жигулями», телекомпания задала гендиректору компаний SpaceX и Tesla вопрос.

— Как тебе такое, Илон Маск?

Неожиданно изобретатель ответил на вопрос. Об этом сообщает телеканал «360».

— Ха ха офигенно, — написал Илон Маск.

Twitter

Пользователи были шокированы. За короткое время ответ изобретателя набрал более 23 тысяч лайков и более шести тысяч ретвитов. Юзеры принялись комментировать публикацию Маска, однако больше он никому не отвечал.

Ранее Пятый канал сообщал, что возлюбленная Илона Маска певица Граймс на русском спела хит Янки Дягилевой.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

23:24
Рок-музыкант Оззи Осборн выписался из больницы
23:20
«Братья и сестры, депортируют!»: Украина высылает канонического архимандрита
22:59
В Госдуме жестко отреагировали на условия США для снятия санкций с России
22:55
Профессор Вячеслав Владимирцев умер в Москве
22:46
«Русская интерпретация» — китаевед о «траурных мишках» из роз
22:35
О чем говорили Путин и Лукашенко во время официальных переговоров — видео
22:23
«Печально» — Лавров прокомментировал новые антироссийские санкции ЕС — видео
22:11
Бывший российский хоккеист Юрий Бабенко похвалил юных кувейтских спортсменов
21:57
Продюсер сирийских историй BBC признался в распространении фейков о химатаках
21:32
Стало известно, где Путин выступит с посланием Федеральному собранию
21:17
«Досвидос!»: Украинскую журналистку выгнали из студии канала «Россия 1» — видео
20:57
Сахалинцы устроили флешмоб в поддержку юных хоккеистов из Кувейта
20:48
18-летний владелец «перевернутых Жигулей» хочет встретиться с Илоном Маском
20:34
«Я за тобой прилечу»: Катя Лель рассказала о встрече с блондином-инопланетянином
20:20
В Останкино произошел пожар — видео с места
20:13
Более 20 военных погибли при взрыве в Иране
19:51
«Путин пытается разбить единство НАТО»: Госсекретарь США Майкл Помпео
19:41
Видео: В огне Австралия и Новая Зеландия — в водоемах рыба сварилась заживо
19:29
Ирина Шейк устроила патриотичную фотосессию в бикини и шапке-ушанке с гербом РФ
19:19
Будущего ребенка Меган Маркл воспитают отдельно от детей Кейт Миддлтон

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

ГИБДД оштрафовала владельца «перевернутых Жигулей», которые понравились Маску

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Найди свою настоящую любовь на Пятом канале!

На Пятом канале стартует новая шоу-программа «Сваха». Этот проект — настоящее телевизионное брачное агентство. Его ведущая Алена Никольская помогает одиноким сердцам находить свою половинку, влюбляться и создавать семьи.

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Сила мысли: смотрите шоу «Загадки подсознания» на Пятом канале

В это воскресенье, 10 февраля, Пятый канал представит вниманию зрителей новый проект — развлекательно-познавательную программу под названием «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама