«Офигенно»: Илон Маск по-русски отреагировал на видео с «перевернутыми Жигулями»

Телеканал НТВ выложил в своем микроблоге Twitter видео, где автомобиль ВАЗ-2106 двигается по улицам Ставрополя «задом наперед». За рулем машины находился 18-летний житель Невинномысска Сергей Артюшенко. Водитель переделал Жигули так, что двигатель оказался в багажнике, а руль стал располагаться в обратном к движению направлении.

Опубликовав ролик с «перевернутыми жигулями», телекомпания задала гендиректору компаний SpaceX и Tesla вопрос.

— Как тебе такое, Илон Маск?

Неожиданно изобретатель ответил на вопрос. Об этом сообщает телеканал «360».

— Ха ха офигенно, — написал Илон Маск.

Twitter

Пользователи были шокированы. За короткое время ответ изобретателя набрал более 23 тысяч лайков и более шести тысяч ретвитов. Юзеры принялись комментировать публикацию Маска, однако больше он никому не отвечал.

Ранее Пятый канал сообщал, что возлюбленная Илона Маска певица Граймс на русском спела хит Янки Дягилевой.