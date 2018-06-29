Возлюбленная Илона Маска певица Граймс на русском спела хит Янки Дягилевой

Певица Граймс опубликовала видео, на котором на русском языке поет песню советской рок-исполнительницы Янки Дягелевой «Я повторяю десять раз и снова».

Кавер-версия длится всего 15 секунд, за это время канадка исполнила припев композиции.

Граймс не в первый использует русский язык в социальных сетях. Так, звездная исполнительница на кириллице поздравила своего возлюбленного Илона Маска с днем рождения.

Канадская певица не раз признавалась, что в детстве провела много времени с украинской бабушкой. В прошлом году Граймс выпустила альбом Visions, на обложке которого были строки из стихотворения Ахматовой «Песня последней встречи».