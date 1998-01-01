Небензя поправил немецкого постпреда при ООН, заявившего о «взятии Минска»

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя поправил немецкого коллегу Кристофа Хойсгена, который во время обсуждения Минских соглашений заявил о «взятии Минска» Россией, пишет RT.

Российский дипломат отметил, что Хойсген оговорился «по Фрейду».

— Мой друг Кристоф, видимо, оговорившись по Фрейду, сказал, что Россия в 2015 году «взяла Минск». Берлин Россия брала, это я помню, это было раньше, до этого освобождали Минск , — сказал Небензя.

Постпред ФРГ во время обсуждения ситуации на Украине выступил с заявлением о российской оккупации Минска и Донецка. После этого слово взял российский постпред и заявил, западные страны не интересует благополучие украинцев, а Киев играет роль пешки в геополитической игре против России.

Минские договоренности были подписаны в 2015 году лидерами «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции. Соглашения направлены на мирное урегулирование ситуации в самопровозглашенных республиках Донбасса, против которых Киев проводит военную операцию.

Ранее Небензя прокомментировал новые санкции против РФ со стороны США и ЕС.