Небензя поправил немецкого постпреда при ООН, заявившего о «взятии Минска»

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя поправил немецкого коллегу Кристофа Хойсгена, который во время обсуждения Минских соглашений заявил о «взятии Минска» Россией, пишет RT.
Российский дипломат отметил, что Хойсген оговорился «по Фрейду».
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Постпред ФРГ во время обсуждения ситуации на Украине выступил с заявлением о российской оккупации Минска и Донецка. После этого слово взял российский постпред и заявил, западные страны не интересует благополучие украинцев, а Киев играет роль пешки в геополитической игре против России.
Минские договоренности были подписаны в 2015 году лидерами «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции. Соглашения направлены на мирное урегулирование ситуации в самопровозглашенных республиках Донбасса, против которых Киев проводит военную операцию.
Ранее Небензя прокомментировал новые санкции против РФ со стороны США и ЕС.