«Перспектива есть»: Эксперт о предложении Путина создать сверхзвуковой пассажирский самолет

На встрече с общественниками в Казани Владимир Путин поддержал проект по созданию сверхзвукового пассажирского самолета. Заслуженный военный летчик РФ Александр Попов прокомментировал инициативу президента специально для Пятого канала. Эксперт пояснил, что тему сверхзвукового пассажирского самолета российский президент поднимает не впервые — он упоминал об этом во время визита на Казанский авиазавод прошлым летом. По словам военного летчика, у проекта есть будущее.

— Подтверждаю, перспектива развития сверхзвуковой гражданской авиации будет и есть, — рассказал Попов.

Главная причина, по которой в российские авиаперевозки рано или поздно придут сверхзвуковые скорости — экономическая выгода, считает эксперт.

— Представляете, с Камчатки, с Петропавловска-Камчатского до Москвы лететь девять часов нужно. А если будет уже шесть часов или пять — это будет экономически выгодно для всех, — поясняет Александр Попов.

Эксперт уточнил, что изначальная задача — создать не массовый самолет, а воздушное судно бизнес-класса или чартер. В плане сроков у российского сверхзвукового пассажирского самолета две перспективы. Если конструкторы пойдут по пути так называемого «огражданивания» — преобразования военных самолетов в гражданские, то рабочий прототип может появиться уже через семь лет. Создание абсолютно нового образца займет около 10 — 15 лет, сообщил Попов. Ранее Пятый канал рассказывал об испытаниях «летающего радара» А-100.