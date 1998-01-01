Мнение флориста: Какие цветы подарить на День святого Валентина

Уже начался «праздничный переполох». В поисках лучшего подарка для второй половинки в магазины отправились тысячи влюбленных. Однако одним из самых популярных романтических сюрпризов по-прежнему остаются цветы. Флорист Светлана Колесникова рассказала, как выбрать букет на День святого Валентина и порадовать свою любимую.

Эксперт подчеркнула, что цветы в первую очередь должны быть сезонными. Нет смысла зимой отправляться на поиски ромашек. Сейчас лучшим вариантом будут все луковичные виды: нарциссы, гиацинты, тюльпаны, крокусы. Они представлены в магазинах в лучшем качестве и по привлекательной цене.

— Трендом, конечно же, является «сезонность». Лучше всего покупать сезонные цветы. Они будут в самом лучшем качестве, самые недорогие. Это все луковичные: нарциссы, гиацинты, тюльпаны, крокусы и море других. По цвету они бывают разные: тюльпаны вообще всех видов и оттенков. Соответственно, лучше всего весной дарить что-то весеннее, — объяснила Светлана Колесникова.

Флорист также отметила, что выбор букета всегда должен исходить из личных предпочтений получателя. Однако в День всех влюбленных дамам, возможно, будет приятнее получить красные, розовые или белые цветы.

— Я думаю, что на День всех влюбленных цветовая гамма — это какая-то красно-розово-белая. А на восьмое марта хочется чего-то нежнее: желтый, оранжевый, какие-то оттенки коралловых цветов. Но все-таки лучше исходить из личного вкуса, — рассказала специалист.

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