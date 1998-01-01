Якутский министр пояснил, кому адресовал слова «иди заработай»

, 15:03 Интервью 269

Министр образования и науки Республики Саха отметил, что льготы на детские сады получат действительно нуждающиеся в этом семьи.

Фото, видео: Пятый канал

Министр образования и науки Якутии Владимир Егоров в интервью Пятому каналу рассказал, кому адресовал фразу «если у тебя не хватает денег — иди и заработай».

Чиновник отметил, что для эффективной господдержки должен соблюдаться принцип адресности и справедливости.

— Правительство знает о том, что у нас достаточно высокий уровень бедности. Предполагаются системные меры для борьбы с этой бедностью. Не должно государство давать выплаты всем, а должно давать именно беднейшей части населения. Что касается «иди и зарабатывай», я считаю, что любой мужчина должен зарабатывать. Я конечно понимаю, что есть категории людей, которые, возможно, в силу тех или иных причин не имею т возможности дополнительно зарабатывать, но моя фраза относилась к таким людям, которые могут приложить усилия для того, чтобы содержать свою семью— сказал Егоров.

Ранее Пятый канал рассказывал о фразе якутского министра во время обсуждения социальных выплат на детские сады.

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