Якутский министр пояснил, кому адресовал слова «иди заработай»

Министр образования и науки Якутии Владимир Егоров в интервью Пятому каналу рассказал, кому адресовал фразу «если у тебя не хватает денег — иди и заработай».

Чиновник отметил, что для эффективной господдержки должен соблюдаться принцип адресности и справедливости.

— Правительство знает о том, что у нас достаточно высокий уровень бедности. Предполагаются системные меры для борьбы с этой бедностью. Не должно государство давать выплаты всем, а должно давать именно беднейшей части населения. Что касается «иди и зарабатывай», я считаю, что любой мужчина должен зарабатывать. Я конечно понимаю, что есть категории людей, которые, возможно, в силу тех или иных причин не имею т возможности дополнительно зарабатывать, но моя фраза относилась к таким людям, которые могут приложить усилия для того, чтобы содержать свою семью, — сказал Егоров.

Ранее Пятый канал рассказывал о фразе якутского министра во время обсуждения социальных выплат на детские сады.