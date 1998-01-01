Джастин Бибер поссорился со Снупом Доггом из-за фото жены

Юная жена Джастина Бибера Хейли Болдуин стала причиной ссоры своего супруга с рэпером Снупом Доггом. Скандал разразился почти на пустом месте — рэпер разместил на своей странице в Instagram фото с Хейли, на котором девушка была изображена в футболке с Доггом. При этом музыкант присовокупил к фото эмодзи, обозначающие страсть.

Instagram @snoopdogg

Реакция недавнего молодожена — Джастин и Хейли поженились в сентябре текущего года — не заставила себя ждать — 24-летний певец прокомментировал фото словами: «Эй, это моя девушка!»

Как сообщает «7Дней.ру», история на этом не закончилась, вскоре Снуп и Джастин пересеклись на одной из музыкальных вечеринок, где Бибер вел себя крайне вызывающе по отношению к рэперу.

Instagram @justinbieber

Гнев Джастина, судя по всему, не коснулся самой Хейли. Недавно пара, мечтающая о детях, завела собаку, Хейли даже дала псу фамилию мужа. Уже после ссоры с рэпером Бибер разместило на своей странице в Instagram снимок с домашним питомцем.