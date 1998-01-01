Конгресс США одобрил прекращение «шатдауна»

После поддержки Сената США палата представителей Конгресса в пятницу, 25 января, утвердила законопроект, предполагающий предоставление бюджетных средств для восстановления работы федерального правительства до 15 февраля, сообщает ТАСС.

Работа правительства будет восстановлена в полном объеме сразу же после того, как документ поступит на подпись президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Бюджетные кризисы подобного характера случались в США и ранее. Этот побил рекорд по своей продолжительности — 35 дней.

Если после 15 февраля демократы в очередной раз не согласуют финансирование сооружения стены на границе с Мексикой, то Дональд Трамп введет в этом районе режим ЧП. Более того, в этом случае он пообещал новый «шатдаун».

Ранее Пятый канал сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о достигнутой договоренности с Конгрессом об урегулировании затяжного правительственного кризиса.