Дети Лорак, Реввы и Глюкозы могли заразиться туберкулезом

Дети Ани Лорак, Александра Реввы и Глюкозы находятся под угрозой заражения туберкулезом. В Павловской гимназии, где они учатся, у одного из сотрудников обнаружили страшное заболевание. Теперь всех школьников попросили самостоятельно пройти диагностику, чтобы убедиться, что со здоровьем все точно в порядке. Электронные письма с тревожной новостью родителям учеников прислала директор гимназии Ольга Рагожина. Она отметила, что все учителя, в свою очередь, тоже пройдут проверку. Об этом сообщает Утро.ру.

Впрочем, закрывать школу на карантин никто не собирается. Преподаватели подчеркнули, что профилактических мер будет достаточно. Чтобы предотвратить возможность заражения туберкулезом, в гимназии уже провели дезинфекцию.

Павловская гимназия — элитное учебное заведение в московской области. Как написано на сайте учреждения, «это не просто школа». Там преподают кандидаты наук, работает филиал балетной школы Илзе Лиепы, а уроки физкультуры проводят чемпионы мира и мастера спорта. Своих детей в элитную гимназию уже отдали Ани Лорак, Александр Ревва и Глюкоза. Обучение в ней стоит несколько миллионов рублей. Однако, как выяснилось, от ЧП никто не застрахован.

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