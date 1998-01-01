«Я не забуду, как был никакой»: Харламов перепел хит Кузьмина «Сибирские морозы»

Известный российский юморист Гарик Харламов продолжает выкладывать на своей странице в Instagram видео из серии «ночное караоке». На этот раз шоумен взялся за бессмертный хит рок-музыканта Владимира Кузьмина «Сибирские морозы».
Более чем за сутки публикация успела набрать почти миллион просмотров. Поклонники юмориста не перестают оставлять восторженные комментарии.
Ранее Пятый канал сообщал, что Гарик Харламов перепел хит Михаила Боярского «Зеленоглазое такси». В интерпретации шоумена главным героем музыкального номера вместо такси, к которому в оригинальной версии обращается исполнитель, стала пиявка. Именно к ней взывал комик.