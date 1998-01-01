«Я не забуду, как был никакой»: Харламов перепел хит Кузьмина «Сибирские морозы»

Известный российский юморист Гарик Харламов продолжает выкладывать на своей странице в Instagram видео из серии «ночное караоке». На этот раз шоумен взялся за бессмертный хит рок-музыканта Владимира Кузьмина «Сибирские морозы».

— Я не забуду, как был никакой.

У нас был секс… Скорей не секс, а смех сквозь слезы.

Ты намекала, что он маленький такой,

А я винил во всем сибирские морозы , — спел Харламов.

Более чем за сутки публикация успела набрать почти миллион просмотров. Поклонники юмориста не перестают оставлять восторженные комментарии.

— Ааа, какая прелесть!!! Ну, красавчик

— Трогательный такой, что аж погладить хочется

— Кристина дома с тобой, наверное, постоянно в истерике от смеха. Обожаю тебя, Гарик!

— Какая прекрасная песня!

Ранее Пятый канал сообщал, что Гарик Харламов перепел хит Михаила Боярского «Зеленоглазое такси». В интерпретации шоумена главным героем музыкального номера вместо такси, к которому в оригинальной версии обращается исполнитель, стала пиявка. Именно к ней взывал комик.