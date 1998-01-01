Ирина Шейк устроила патриотичную фотосессию в бикини и шапке-ушанке с гербом РФ

Популярная российская модель Ирина Шейк в очередной раз побаловала поклонников своими великолепными формами в бикини. Однако на этот раз она предстала в крайне неожиданном образе. Девушка снялась в купальнике и меховой шапке-ушанке с гербом Российской Федерации. Ее образ дополнили многочисленные аксессуары: браслеты, цепи и длинные серьги.

«Жаркое» фото модели в Twitter опубликовал британский таблоид «The Sun».

Irina Shayk stuns in bikini after Bradley Cooper dedicates #BAFTA win to her https://t.co/1VdGmLUiRj — The Sun (@TheSun) 12 февраля 2019 г.

Снимок появился в сети почти сразу после того, как возлюбленный Ирины Шейк, известный американский актер Брэдли Купер поблагодарил ее во время вручения премии BAFTA. Он получил награду за режиссерский дебют в музыкальной драме «Звезда родилась».

— Большое спасибо Ирине за то, что терпела меня вместе со всей этой музыкой, которой я год занимался в подвале нашего дома, — цитирует актера ФАН.

На торжественной церемонии Шейк появилась в строгом брючном костюме с глубоким декольте.

Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе уже три года. Однако они не привыкли афишировать свою личную жизнь. Ранее модель объяснила, почему не говорит о своем возлюбленном. Она призналась, что хочет, чтобы ее личная жизнь была «тихой и спокойной».