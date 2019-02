Ирина Шейк устроила патриотичную фотосессию в бикини и шапке-ушанке с гербом РФ

Популярная российская модель Ирина Шейк в очередной раз побаловала поклонников своими великолепными формами в бикини. Однако на этот раз она предстала в крайне неожиданном образе. Девушка снялась в купальнике и меховой шапке-ушанке с гербом Российской Федерации. Ее образ дополнили многочисленные аксессуары: браслеты, цепи и длинные серьги.

«Жаркое» фото модели в Twitter опубликовал британский таблоид «The Sun».

Irina Shayk stuns in bikini after Bradley Cooper dedicates #BAFTA win to her https://t.co/1VdGmLUiRj