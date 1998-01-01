Видео: картину Репина для транспортировки в Третьяковку намотали на огромный вал

Считанные часы остаются до отправки в Москву масштабного произведения Репина — «Торжественное заседание Государственного совета». Этот шедевр покидал Русский музей лишь однажды. В 2002-м его тоже возили в столицу на выставку в Большом Кремлевском дворце. Интересно, что картина поедет в Третьяковку без подрамника, — он тоже произведение искусства, но настолько хрупкий, что не выдержит транспортировки. Полотно же бережно намотали на специальный вал. По краям закрепили скрепками, потом завернули в пленку, чтобы во время перевозки не повредить.

— Сложности, конечно, в том, что именно оно большое… В общем, расчет точный, — поспешил успокоить художник-ресторатор Русского музея Татьяна Серова.

Решение отправить картину руководству Русского музея далось непросто. Но в Третьяковке заверили, что волноваться не стоит. После кражи Куинджи меры безопасности усилили.

Ранее Пятый канал рассказывал об уровне охраны картины Репина в ходе выставки в Москве.