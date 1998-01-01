СКР проверит инцидент с UTair, которая вынудила мать инвалидов купить 11 билетов

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В авиакомпании прокомментировали, что необходимо заранее предупреждать о транспортировке маломобильных пассажиров с тем, чтобы демонтировать кресла в салоне и установить необходимое оборудование.

Фото: Известия/ Михаил Терещенко

Следственный комитет РФ проверит информацию о том, что авиакомпания UTair вынудила мать двоих инвалидов приобрести на рейс Курган — Москва 11 билетов для их транспортировки, сообщает сайт «Говорит Москва».

Жительница Хабаровска, одна воспитывающая сыновей-близнецов, приехала с ними на операцию в Центр Илизарова в Курган. Когда семья возвращалась домой через Москву, авиакомпания UTair потребовала, чтобы женщина приобрела на рейс 11 билетов, так как одного ребенка необходимо было перевозить в лежачем состоянии на специальных носилках, что займет девять мест. Также авиаперевозчик настоял, что для второго мальчика, у которого одна нога была в гипсе, необходимо купить в салоне два места.

По словам женщины, деньги на обратную дорогу ей собирали родственники.

В свою очередь в пресс-службе авиакомпании отметили, что заранее по поводу специальных условий детей-инвалидов с ними никто не связывался.

— Для безопасности перелета маломобильных граждан авиакомпания обязана устанавливать специальные носилки в салоне самолета, чтобы исключить угрозу здоровью пассажира во время турбулентности, взлета и посадки. Носилки весят 140 кг и авиакомпании требуется время, чтобы установить и зафиксировать их в салоне, — рассказали в UTair.

В компании также предупредили, что перед вылетом в аэропорту сопровождающий и маломобильный пассажиры могут столкнуться с нехваткой мест в салоне или возросшей ценой за перевозку, если социальные службы их заранее не предупредили о специальных условиях перевозки.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в аэропорту Тюмени задымился самолет авиакомпании UTair.

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