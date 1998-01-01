«Таксист летел на красный» — участник ДТП на Невском, в котором пострадали четверо

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Водитель поврежденного в массовой аварии автомобиля рассказал, как произошел инцидент.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Зураб Джавахадзе

Участник массовой аварии на Невском проспекте, произошедшей в ночь на 14 февраля, рассказал, как произошло ДТП.

По словам водителя Volvo Афгана Гумбатова, он стоял на «красном» светофоре на перекрестке с улицей Марата, когда таксист на белом Hyundai на огромной скорости протаранил Volkswagen, который выехал на Невский проспект на «зеленый».

— Скорость не меньше ста километров в час. И не тормозил, не поворачивал. Он как ехал, так и въехал в этот Volkswagen, — рассказал мужчина.

От удара водитель немецкой иномарки вылетел через дверь, у его пассажира-девушки сломаны ноги. Пострадал и водитель такси и его клиент.

Ранее сообщалось, что пострадавших было двое мужчин. По уточненной информации, все четверо госпитализированы, трое из них — в тяжелом состоянии.

Ранее Пятый канал публиковал первые кадры с места серьезной аварии в самом центре Петербурга.

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