Видео: Массовое ДТП произошло на Невском проспекте в Петербурге

Серьезная массовая авария произошла на центральной улице Северной столицы в ночь на 14 февраля. В районе пересечения Невского проспекта с улицей Марата, недалеко от Московского вокзала столкнулись Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Opel Astra и Volvo.

По предварительной информации, пострадали два человека. Они были госпитализированы с места происшествия.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

На кадрах видно, что автомобили получили достаточно серьезные повреждения. На месте работают спасатели и несколько реанимационных бригад «скорой помощи».

Резкое похолодание, которое произошло в Петербурге за последние сутки на фоне прохождения Балканского циклона, уже привело к большому количеству аварий на дорогах. 13 февраля уже прозвали очередным «днем жестянщика».