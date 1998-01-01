Госдолг США обновил исторический максимум

Размер государственного долга США снова установил исторический максимум. Теперь он составляет более 22 триллионов долларов, сообщается на сайте американского Минфина.

С начала февраля госдолг США вырос более чем на 90 миллиардов долларов, а за последние 11 месяцев — на один триллион долларов.

1 февраля сообщалось, что Россия сократила свои инвестиции в казначейские облигации американского Министерства финансов.

В начале 2019 года стало известно, что госдолг США с момента инаугурации Дональда Трампа вырос более чем на два триллиона долларов и приблизился к отметке 22 триллиона долларов. Глава Белого дома ранее обещал, что к концу второго президентского срока полностью погасят внешнюю задолженность.

Ранее Пятый канал рассказывал о ежегодном обращении Трампа к нации в Конгрессе.